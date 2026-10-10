अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 8 दिन में 400 करोड़ पार
मनोरंजन
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। रिलीज के 8 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 407 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने भारत में 14.50 करोड़ रुपये कमाए, जबकि विदेशों से 6 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल कारोबार 312 करोड़ रुपये और विदेशों में कुल कमाई 95 करोड़ रुपये हो गई है।
'दृश्यम 3' बनी तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' हिंदी फिल्मों में अब तक की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म की एडवांस बुकिंग से 27 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। पहले वीकेंड में इसने शनिवार को 53.5 करोड़ और रविवार को 61 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही पहले हफ्ते में फिल्म की भारत में नेट कमाई 245.5 करोड़ रुपये हो गई। फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।