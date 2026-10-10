अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 8 दिन में 400 करोड़ पार

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' हिंदी फिल्मों में अब तक की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म की एडवांस बुकिंग से 27 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। पहले वीकेंड में इसने शनिवार को 53.5 करोड़ और रविवार को 61 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही पहले हफ्ते में फिल्म की भारत में नेट कमाई 245.5 करोड़ रुपये हो गई। फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।