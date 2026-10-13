अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता, दुनिया भर में कमाए 500 करोड़ से ज्यादा

अजय देवगन ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है। उनकी फिल्म 'दृश्यम 3' ने 2 अक्टूबर से लेकर अब तक दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।

यह अजय की पहली फिल्म है जिसने इतना बड़ा आंकड़ा पार किया है। भारत में भी इसने 300 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है, जो दिखाता है कि दर्शक इसे कितना पसंद कर रहे हैं।

फिल्म की शुरुआत भी बेहद शानदार रही। पहले ही दिन इसने 62 करोड़ रुपये कमाए और पहले हफ्ते में ही 243.50 करोड़ रुपये बटोर लिए।