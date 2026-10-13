अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता, दुनिया भर में कमाए 500 करोड़ से ज्यादा
अजय देवगन ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है। उनकी फिल्म 'दृश्यम 3' ने 2 अक्टूबर से लेकर अब तक दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
यह अजय की पहली फिल्म है जिसने इतना बड़ा आंकड़ा पार किया है। भारत में भी इसने 300 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है, जो दिखाता है कि दर्शक इसे कितना पसंद कर रहे हैं।
फिल्म की शुरुआत भी बेहद शानदार रही। पहले ही दिन इसने 62 करोड़ रुपये कमाए और पहले हफ्ते में ही 243.50 करोड़ रुपये बटोर लिए।
अजय की 'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'तन्हाजी' का रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने अब अजय के उस पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसे 'तन्हाजी' ने बनाया था। फिल्म अब भी सिनेमाघरों में भीड़ जुटा रही है, जबकि 'जेलर 2' जैसी बड़ी फिल्में भी जल्द आने वाली हैं।
इसी कामयाबी की लहर पर सवार, अजय की आने वाली फिल्मों में जनवरी 2027 में रिलीज होने वाली 'गोलमाल 5' और अक्टूबर 2027 में आने वाली एक्शन थ्रिलर 'चौहान' भी शामिल हैं।