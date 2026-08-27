अजय देवगन करेंगे 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन की मेजबानी, जानिए कब देख पाएंगे शो?
अजय देवगन 31 अगस्त, 2026 से शुरू होने वाले 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन 'क्राइम का करंट सीजन' की मेजबानी करेंगे। यह शो 'केबीसी' के बाद सोमवार से गुरुवार तक सोनी टीवी और सोनी लिव पर दिखाया जाएगा।
इसमें सच्ची आपराधिक कहानियों को दिखाया जाएगा, जो बताएंगी कि आजकल के सामाजिक दबाव और सोशल मीडिया कैसे लोगों के कामों को प्रभावित करते हैं।
अजय ने की भावनाओं में बदलाव पर सतर्क रहने की अपील
प्रोमो में अजय ने बताया कि आजकल भावनाएं कितनी तेजी से बदलती हैं, 'एक स्वाइप में खुशी, अगले में गुस्सा। आइए देखें एक चौंकाने वाले सच का खुलासा।'
उन्होंने दर्शकों से कहा है कि जैसे-जैसे समाज बदल रहा है, वे जागरूक और सतर्क रहें।
'क्राइम पेट्रोल' लौटा, सामाजिक दबावों पर डालेगा रोशनी
'क्राइम पेट्रोल' साल 2003 से अलग-अलग मेजबानों और फॉर्मेट्स के साथ दर्शकों के सामने आता रहा है। इस सीजन में भी सच्ची घटनाओं को दिखाया जाएगा, लेकिन इसमें एक नया पहलू जोड़ा गया है।
यह सीजन बताएगा कि बदलती सामाजिक आदतें और आज के जीवन का दबाव कैसे लोगों और उनके कामों को प्रभावित कर सकता है।