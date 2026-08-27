अजय देवगन करेंगे 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन की मेजबानी, जानिए कब देख पाएंगे शो?

अजय देवगन 31 अगस्त, 2026 से शुरू होने वाले 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन 'क्राइम का करंट सीजन' की मेजबानी करेंगे। यह शो 'केबीसी' के बाद सोमवार से गुरुवार तक सोनी टीवी और सोनी लिव पर दिखाया जाएगा।

इसमें सच्ची आपराधिक कहानियों को दिखाया जाएगा, जो बताएंगी कि आजकल के सामाजिक दबाव और सोशल मीडिया कैसे लोगों के कामों को प्रभावित करते हैं।