अजय देवगन का टीवी पर अगला दांव, संभालेंगे सोनी टीवी के नए क्राइम शो की कमान

अजय पिछले 30 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन अब वो जल्द ही एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय जल्द ही टीवी की दुनिया में कदम रखने की तैयारी में हैं।

जूम/टेलीटॉक इंडिया के अनुसार, अजय सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले एक क्राइम शो को होस्ट करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए सहमति दे दी है और सब कुछ सही रहा तो शूटिंग जल्द शुरू होगी।