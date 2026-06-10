'धमाल 4' की रिलीज तारीख जारी

'धमाल 4' की रिलीज तारीख का ऐलान, इस बार खजाने की तलाश में मचेगी धमाचौकड़ी

लेखन ज्योति सिंह 01:33 pm Jun 10, 202601:33 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धमाल 4' का इंतजार खत्म होने वाला है। फिल्म के पोस्टर ने पहले माहौल तैयार कर दिया था। अब रिलीज तारीख ने आकर तहलका मचा दिया है। कॉमेडी और ड्रामे से भरपूर यह फिल्म अगले महीने दर्शकों के बीच आने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है, जो इस फ्रैंचाइजी की पिछली तीनों किस्तों के निर्देशक भी रहे हैं। नए किरदारों में रवि किशन और संजीदा शेख शामिल हैं।