अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' के टीजर में हुए बड़े बदलाव, जीशान अय्यूब की आवाज हटी

विवाद

कश्मीरी पृष्ठभूमि और पत्थरबाजी के दृश्यों पर विवाद

वीरू देवगन की जयंती (25 जून) पर रिलीज हुए इस टीजर में अजय देवगन को एक्शन स्टार के रूप में पेश किया गया है। कश्मीर पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म के दृश्यों, विशेष रूप से पत्थरबाजी और पैलेट गन के चित्रण को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना शुरू हो गई। कश्मीरी कार्यकर्ताओं और दर्शकों के एक बड़े वर्ग ने फिल्म की संवेदनशीलता और इसके तीखे डायलॉग्स पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिसके बाद निर्माताओं ने यह कदम उठाया।