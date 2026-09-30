पणजी, स्वामी जी का सत्संग और विजय सालगांवकर, आखिर क्यों 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही 'दृश्यम 3'

अजय देवगन ‘दृश्यम: द कंक्लूजन’ में एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस तारीख का ‘दृश्यम’ की कहानी से खास कनेक्शन है। पहली फिल्म में विजय ने अपने परिवार को बचाने के लिए 2 अक्टूबर को पणजी जाने और सत्संग में शामिल होने का झूठी कहानी बनाई थी। इसी वजह से 2 अक्टूबर फ्रैंचाइजी की सबसे यादगार तारीख बन गई है।