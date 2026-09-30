पणजी, स्वामी जी का सत्संग और विजय सालगांवकर, आखिर क्यों 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही 'दृश्यम 3'
अजय देवगन ‘दृश्यम: द कंक्लूजन’ में एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस तारीख का ‘दृश्यम’ की कहानी से खास कनेक्शन है। पहली फिल्म में विजय ने अपने परिवार को बचाने के लिए 2 अक्टूबर को पणजी जाने और सत्संग में शामिल होने का झूठी कहानी बनाई थी। इसी वजह से 2 अक्टूबर फ्रैंचाइजी की सबसे यादगार तारीख बन गई है।
फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार
फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर और इशिता दत्ता जैसे पुराने कलाकार फिर नजर आएंगे, वहीं जयदीप अहलावत और प्रकाश राज भी अहम किरदारों में दिखेंगे। फिल्म की कहानी और निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। इस बार फिल्म में परिवार और रिश्तों के साथ कई दिमागी दांव-पेच देखने को मिल सकते हैं। साथ ही विजय सालगांवकर की कहानी को एक नया और अहम मोड़ मिलने की उम्मीद है।