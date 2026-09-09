'दृश्यम 3' ट्रेलर: अजय देवगन के सामने 2 नए दिग्गज, क्या बच पाएगा विजय का परिवार?

यह फिल्म लोकप्रिय 'दृश्यम' सीरीज को एक बड़े और आखिरी मुकाबले के साथ खत्म करेगी। तब्बू मीरा देशमुख के किरदार में लौट आई हैं और विजय पर अपना दबाव बनाए रखेंगी।

श्रिया सरन भी फिल्म में वापसी कर रही हैं, जिससे कहानी का पारिवारिक पहलू और गहरा जाएगा। अभिषेक पाठक ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।

यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'दृश्यम 3' में कई ऐसे मोड़ और एक दमदार अंत का वादा किया गया है, जो स्मार्ट थ्रिलर पसंद करने वाले दर्शकों को जरूर पसंद आएगा।