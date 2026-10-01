अजय देवगन बोले-हिंदी फिल्में बनाना सबसे मुश्किल

अजय देवगन ने बताया हिंदी फिल्मों का गणित, बोले- हर 80 किलोमीटर पर बदलते हैं दर्शक

लेखन नेहा शर्मा 06:33 pm Oct 01, 202606:33 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अजय देवगन पिछले तीन दशकों से हिंदी सिनेमा का हिस्सा हैं। 90 के दशक के सिंगल-स्क्रीन दौर से लेकर मल्टीप्लेक्स और अब OTT के जमाने तक, उन्होंने दर्शकों के बदलते मिजाज को बेहद करीब से देखा है। उनके मुताबिक, मौजूदा दौर में सिनेमा का दायरा थिएटर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में बंट चुका है। लिहाजा ये तय कर पाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है कि आखिर हिंदी फिल्म किस दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाए।