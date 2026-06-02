अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' की शूटिंग पूरी

'दृश्यम 3' के साथ दमदार वापसी को तैयार हैं अजय देवगन, फिल्म पर आया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:57 am Jun 02, 202611:57 am

क्या है खबर?

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अब अजय देवगन की बारी है, जो हिंदी संस्करण के साथ 2026 में बॉक्स ऑफिस का गणित बदलने आ रहे हैं। यूं तो निर्देशक अभिषेक पाठक ने पिछले साल बता दिया था कि 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालिया अपडेट में पता चला है कि निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।