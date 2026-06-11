'धमाल 4' के ट्रेलर लॉन्च के लिए बनाई गई ये योजना, पहली बार दिखेगा ऐसा नजारा

अनावरण

झरने पर दिखाई देगा फिल्म का पोस्टर

सूत्र ने आगे कहा, "कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण 60 फीट लंबा पोस्टर अनावरण होगा। इसमें पूरी स्टारकास्ट की उपस्थिति में पोस्टर एक भव्य झरने से नीचे गिरेगा। उम्मीद है कि यह उपस्थित लोगों के लिए एक खूबसूरत और अविस्मरणीय पल बनेगा।" 'धमाल 4' में अजय, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी अपने किरदारों में लौटेंगे। नए किरदारों में रवि किशन, संजीदा शेख, उपेंद्र लिमये, अंजलि आनंद और विजय पाटकर शामिल हैं। फिल्म 10 जुलाई, 2026 को रिलीज होगी।