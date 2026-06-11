'धमाल 4' के ट्रेलर लॉन्च के लिए बनाई गई ये योजना, पहली बार दिखेगा ऐसा नजारा
क्या है खबर?
अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धमाल 4' के पोस्टर और रिलीज तारीख का खुलासा हो गया है। हाल ही में ऐलान किया गया कि इसका ट्रेलर 12 जून को आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जाएगा। ताजा जानकारी है कि निर्माता ट्रेलर को एक भव्य कार्यक्रम के तहत लॉन्च करेंगे जिसके लिए बड़ी तैयारी चल रही है। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित पार्क इमैजिका में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
योजना
इमैजिका पार्क में लॉन्च किया जाएगा 'धमाल 4' का ट्रेलर
रिपोर्ट के अनुसार, एक सूत्र ने बताया, "धमाल 4 एक खास फिल्म है और इसलिए, निर्माताओं को यह स्पष्ट था कि ट्रेलर लॉन्च का अनुभव भी अनोखा होना चाहिए। इसी के अनुरूप, उन्होंने इमैजिका को आयोजन स्थल के रूप में चुना। और बस इतना ही नहीं। मनोरंजन पार्क में आने वाले मीडियाकर्मियों को एक ऐसा रोमांचक अनुभव मिलेगा जो पारंपरिक ट्रेलर रिलीज से कहीं बढ़कर होगा।" कुल मिलाकर ट्रेलर लॉन्च को एक लाइव मनोरंजन अनुभव में बदलने की योजना है।
अनावरण
झरने पर दिखाई देगा फिल्म का पोस्टर
सूत्र ने आगे कहा, "कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण 60 फीट लंबा पोस्टर अनावरण होगा। इसमें पूरी स्टारकास्ट की उपस्थिति में पोस्टर एक भव्य झरने से नीचे गिरेगा। उम्मीद है कि यह उपस्थित लोगों के लिए एक खूबसूरत और अविस्मरणीय पल बनेगा।" 'धमाल 4' में अजय, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी अपने किरदारों में लौटेंगे। नए किरदारों में रवि किशन, संजीदा शेख, उपेंद्र लिमये, अंजलि आनंद और विजय पाटकर शामिल हैं। फिल्म 10 जुलाई, 2026 को रिलीज होगी।