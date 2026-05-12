'दृश्यम 3' के साथ इस साल आएंगे अजय देवगन

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' मोहनलाल की फिल्म की कॉपी होगी? निर्देशक ने तोड़ा भ्रम

लेखन ज्योति सिंह 10:56 am May 12, 202610:56 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल आधिकारिक ऐलान में बताया गया था कि फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। वहीं साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की 'दृश्यम 3' मई, 2026 में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। कई लोगों के मन में दोनों फिल्मों की कहानी को लेकर काफी भ्रम है। सवाल हैं कि क्या दोनों की कहानी एक होगी। अब निर्माताओं ने इस भ्रम को दूर किया है।