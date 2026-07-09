'धमाल 4' फिल्म के आखिर में मिला बड़ा तोहफा

'धमाल 4' के साथ खत्म नहीं होगा इस फ्रैंचाइजी का भविष्य, फिल्म में मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 01:13 pm Jul 09, 202601:13 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' अपनी रिलीज से एक दिन दूर है। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी अपने-अपने किरदारों में वापसी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि निर्माता पूरी तरह आश्वत हैं कि पिछली किस्तों की तरह, 'धमाल 4' भी सफल होगी। इसका कारण फिल्म के आखिर में मिला जबरदस्त संकेत है।