'धमाल 4' से पहले इन कॉमेडी फिल्मों को देख डालें

'धमाल 4' की रिलीज से पहले इन कॉमेडी फिल्मों को देखना न भूलें, मिली दमदार रेटिंग

लेखन ज्योति सिंह 09:23 pm Jul 07, 202609:23 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' इस हफ्ते 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस कॉमेडी ड्रामा में रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार भी शामिल हैं, जो 'धमाल' फ्रैंचाइजी का शुरुआत से हिस्सा रहे हैं। वहीं नए किरदारों में रवि किशन, अंजलि आनंद और संजीदा शेख जैसे सितारे शामिल हैं। अगर आप भी 'धमाल 4' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले इन कॉमेडी फिल्मों को एक बार जरूर देखें।