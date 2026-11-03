"सिर्फ इलायची, पान मसाला नहीं" FDA से सीधा टकराए अजय देवगन, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

अजय का कहना है कि उन्होंने सिर्फ विमल इलायची (पान मसाला नहीं) का प्रचार किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि FDA ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दे दिया था।

उन्होंने यह भी बताया कि FDA ने शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारों को भी इसी तरह के नोटिस भेजे थे।

इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होने की संभावना है।