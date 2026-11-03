"सिर्फ इलायची, पान मसाला नहीं" FDA से सीधा टकराए अजय देवगन, हाई कोर्ट पहुंचा मामला
मनोरंजन
अजय देवगन बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने उनके विमल इलायची विज्ञापनों पर खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
FDA ने अगस्त 2026 में एक नोटिस जारी कर उनके समर्थन को प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों से जोड़ दिया था, लेकिन अजय ने इस कार्रवाई को महज एक दिखावा और कोरी औपचारिकता करार दिया है।
अजय ने पान मसाला से जुड़े होने से किया इनकार
अजय का कहना है कि उन्होंने सिर्फ विमल इलायची (पान मसाला नहीं) का प्रचार किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि FDA ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दे दिया था।
उन्होंने यह भी बताया कि FDA ने शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारों को भी इसी तरह के नोटिस भेजे थे।
इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होने की संभावना है।