अजय देवगन का नया रूप, सोनी टीवी पर ला रहे सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम सीरीज

कई हिट और सुपरहिट फिल्में दे चुके अभिनेता अजय देवगन अब छोटे पर्दे पर कदम रखने जा रहे हैं। वो सोनी टीवी की एक नई क्राइम सीरीज की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

ये शो असल जिंदगी की सच्ची घटनाओं पर आधारित होगा, जिसमें दर्शकों को ढेर सारा सस्पेंस और ड्रामा देखने को मिलेगा। हालांकि, निर्माताओं ने अभी सीरीज के नाम और बाकी चीजों को गुप्त रखा है। इस शो की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके बाद इसकी रिलीज और कलाकारों से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आएंगी।