अजय का तर्क है कि जब इलायची खुद प्रतिबंधित नहीं है, तो उसका विज्ञापन करने पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए।

अजय ने अपनी याचिका में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इलायची पर कोई पाबंदी नहीं है और जिस उत्पाद पर रोक नहीं लगी है, उसका प्रचार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी विमल का प्रचार रोकने के लिए कहा गया है। हाई कोर्ट का यह फैसला भारत में ब्रांड और सेलिब्रिटीज के लिए एक नया नियम तय कर सकता है कि वे सेहत के लिए खतरनाक माने जाने वाले उत्पादों का प्रचार कैसे करेंगे।