अजय देवगन का विमल इलायची पर कानूनी वार, क्या सेलिब्रिटी विज्ञापनों के लिए बदलेगा नियम?
महाराष्ट्र के खाद्य प्राधिकरण ने अजय देवगन को विमल इलायची का प्रचार रोकने के लिए कहा था। प्राधिकरण का मानना है कि ये विज्ञापन असल में प्रतिबंधित पान मसाले को बेचने का एक छिपा हुआ तरीका है।
इसके बाद अजय ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे विज्ञापन जनता के स्वास्थ्य के हितों के खिलाफ हैं, जबकि अजय इसे गलत और अनुचित बता रहे हैं।
अजय ने सफाई देते हुए कही ये बात
अजय का तर्क है कि जब इलायची खुद प्रतिबंधित नहीं है, तो उसका विज्ञापन करने पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए।
अजय ने अपनी याचिका में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इलायची पर कोई पाबंदी नहीं है और जिस उत्पाद पर रोक नहीं लगी है, उसका प्रचार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बता दें कि शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी विमल का प्रचार रोकने के लिए कहा गया है। हाई कोर्ट का यह फैसला भारत में ब्रांड और सेलिब्रिटीज के लिए एक नया नियम तय कर सकता है कि वे सेहत के लिए खतरनाक माने जाने वाले उत्पादों का प्रचार कैसे करेंगे।