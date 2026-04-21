फिल्म 'चांद मेरा दिल' का नया गाना जारी, प्यार में तड़पे अनन्या और लक्ष्य लालवानी

लेखन ज्योति सिंह 04:04 pm Apr 21, 202604:04 pm

क्या है खबर?

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की आगामी फिल्म 'चांद मेरा दिल' जैसे-जैसे अपनी रिलीज के करीब आ रही है, इसने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है। फिल्म का टीजर और टाइटल ट्रैक जारी हो चुका है। अब इसका दूसरा गाना 'ऐतबार' जारी किया गया है। फहीम अबदुल्ला की आवाज में यह गाना दर्द, तड़प और गहन भावनाओं से भरपूर है।