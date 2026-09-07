'वाइब' से कुणाल खेमू का धमाकेदार गाना हुआ जारी, सुनते ही थिरकने लगेंगे कदम

लेखन ज्योति सिंह 02:35 pm Sep 07, 202602:35 pm

क्या है खबर?

कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' अपनी रिलीज से पहले दर्शकाें का ध्यान खींच रही है। ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले निर्मित, इस एक्शन-कॉमेडी का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब निर्माताओं ने इसका टाइटल ट्रैक 'ऐसी मेरी वाइब' रिलीज कर दिया है, जिसमें फिल्म के सभी मुख्य किरदार एक साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। गाने का फिल्मांकन कुणाल, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर पर हुआ है।