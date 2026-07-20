'बिग बॉस' फेम ऐश्वर्या सिंदोजी को फर्जी खाते से सताने वाले कौन? पुलिस ने शुरू की साइबर पड़ताल
कन्नड़ अभिनेत्री और 'बिग बॉस कन्नड़' की पूर्व प्रतियोगी ऐश्वर्या सिंदोजी ने ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है।
उन्होंने बताया कि उनका कोई जानकार सोशल मीडिया पर फर्जी खाते बनाकर लगातार उन्हें निशाना बना रहा है और नफरत भरी टिप्पणियां कर रहा है।
संजय नगर पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली है और अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है।
जांचकर्ता शिकायत में बताए गए प्रोफाइल की कर रहे पड़ताल
ऐश्वर्या ने पहले भी इस शख्स से मिली धमकियों की शिकायत की थी, लेकिन उत्पीड़न अब नए-नए फर्जी खातों से किया जा रहा है।
उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि वे इसके पीछे जो भी है, उसे खोज निकालें और उस पर कार्रवाई करें। अभी जांचकर्ता उनकी शिकायत में बताए गए प्रोफाइल की पड़ताल कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि इन्हें कौन चला रहा है।
अभिनेताओं के उत्पीड़न से हुईं गिरफ्तारियां
ऐश्वर्या का यह अनुभव अकेला नहीं है। राम्या और विजयालक्ष्मी दर्शन जैसी अन्य अभिनेत्रियों को भी हाल ही में इसी तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद साइबर क्राइम की जांच हुई और कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं।
इससे साफ है कि ऑनलाइन उत्पीड़न मशहूर हस्तियों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और जल्द ही इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।