'बिग बॉस' फेम ऐश्वर्या सिंदोजी को फर्जी खाते से सताने वाले कौन? पुलिस ने शुरू की साइबर पड़ताल

ऐश्वर्या का यह अनुभव अकेला नहीं है। राम्या और विजयालक्ष्मी दर्शन जैसी अन्य अभिनेत्रियों को भी हाल ही में इसी तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद साइबर क्राइम की जांच हुई और कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं।

इससे साफ है कि ऑनलाइन उत्पीड़न मशहूर हस्तियों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और जल्द ही इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।