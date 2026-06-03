ऐश्वर्या राय बच्चन का ग्लोबल धमाका, बनीं इस बड़े ब्रांड की एंबेसडर

ऐश्वर्या जेडब्ल्यू मैरियट की इस पहल से जुड़ीं

ऐश्वर्या, जेडब्ल्यू मैरियट की 'स्टे इन द मोमेंट' पहल के साथ जुड़ी हैं, जिसका मकसद मेहमानों को अपने आसपास के माहौल का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए अनोखे और खास अनुभव देना है।

ब्रैंड का लक्ष्य है कि वह यात्रियों के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करे, साथ ही अपनी आधुनिक जीवनशैली पेशकशों को भी उजागर करे।

जेडब्ल्यू मैरियट के ग्लोबल ब्रैंड लीडर ब्रूस रोहर ने बताया कि यह साझेदारी भारत के प्रति उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे नए लक्जरी ग्राहकों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी।