कान्स में ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिखेरा जलवा, 7 हजार मोती का गाउन पहन उड़ाए लोगों के होश

ऐश्वर्या राय बच्चन ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने खास अंदाज से लोगों को चौंका दिया। उन्होंने टोनी वार्ड का एक खास डिजाइनर गाउन पहना था, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

यह ऑफ-शोल्डर गाउन बेहद खूबसूरत था। इस पूरे गाउन पर 7 हजार से ज्यादा हाथ से जड़े मोती थे, जो बेहद बारीक ट्यूल कपड़े पर सजे थे।

इसके साथ उन्होंने एक आकर्षक टोपी भी पहनी थी, जिसे 40 मीटर सफेद टैफेटा सिल्क से बनाया गया था।