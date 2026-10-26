अभिनेत्री ऐश्वर्या एच ने शादी के प्रस्तावों की चुनौतियों पर की बात, जानिए क्या बोलीं

'रानी' में ऐश्वर्या एक संघर्ष करने वाली मां का किरदार निभा रही हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे अविवाहित हैं। वह हंसी-मजाक में बताती हैं कि पर्दे पर तो वह पहले ही 6 साल की बेटी की मां बन चुकी हैं।

उन्हें और उनके बचपन के दोस्त आरव सूर्या को सेट पर पहुंचने तक यह भी नहीं पता था कि वे एक शादीशुदा जोड़े का किरदार निभाने वाले थे।

अपनी बात सामने रखकर ऐश्वर्या उम्मीद करती हैं कि लोग समझेंगे कि कलाकार सिर्फ अपने किरदारों तक ही सीमित नहीं होते और इससे पुरानी रूढ़िवादिताएं भी टूटेंगी।