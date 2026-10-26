अभिनेत्री ऐश्वर्या एच ने शादी के प्रस्तावों की चुनौतियों पर की बात, जानिए क्या बोलीं
कन्नड़ अभिनेत्री ऐश्वर्या एच, जो टीवी शो 'रानी' में काम करती हैं, उन्होंने हाल ही में बताया कि एक अभिनेत्री होने की वजह से उनकी निजी जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं।
मनोरंजन जगत से जुड़े होने को लेकर लोगों के मन में बनी गलत धारणाओं की वजह से उनके शादी के कई प्रस्ताव ठुकरा दिए गए।
उन्होंने यह बात भी उठाई कि कैसे सोशल मीडिया अक्सर कलाकारों के बारे में गलत धारणाएं पैदा करता है।
अविवाहित ऐश्वर्या पर्दे पर बनीं मां
'रानी' में ऐश्वर्या एक संघर्ष करने वाली मां का किरदार निभा रही हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे अविवाहित हैं। वह हंसी-मजाक में बताती हैं कि पर्दे पर तो वह पहले ही 6 साल की बेटी की मां बन चुकी हैं।
उन्हें और उनके बचपन के दोस्त आरव सूर्या को सेट पर पहुंचने तक यह भी नहीं पता था कि वे एक शादीशुदा जोड़े का किरदार निभाने वाले थे।
अपनी बात सामने रखकर ऐश्वर्या उम्मीद करती हैं कि लोग समझेंगे कि कलाकार सिर्फ अपने किरदारों तक ही सीमित नहीं होते और इससे पुरानी रूढ़िवादिताएं भी टूटेंगी।