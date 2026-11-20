AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने पत्र में चिंता जताई कि गैंगस्टरों ने अमिताभ, अभिषेक और सैफ को खुलेआम धमकी देते हुए दावा किया है कि उनके पास 200 शूटर मौजूद हैं।

टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद से इंडस्ट्री के लोगों में डर बैठ गया है।

इस दहशत के कारण फिल्मों की शूटिंग धीमी पड़ने लगी है, जिससे फिल्म जगत से जुड़े लाखों वर्कर्स, टेक्नीशियन और कलाकारों की रोजी-रोटी पर सीधा संकट मंडराने लगा है।