'कुमकुम भाग्य' की अभिनेत्री संचिता उगले ने की आत्महत्या, एक दिन पहले किया था ये पोस्ट
लेखन ज्योति सिंह
Jun 15, 2026 01:23 pm
क्या है खबर?
टीवी जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चर्चित शो 'कुमकुम भाग्य' की अभिनेत्री संचिता उगले ने 30 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली है। संचिता मुंबई के नालासोपारा इलाके में रहती थीं, जहां पुलिस ने उनका शव फंदे से लटका बरामद किया। खबरों के मुताबिक, यह घटना रविवार की शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। इस खबर के आने से टीवी जगत में हड़कंप मच गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
SHOCKING 😳 #Chhaava actress #SanchitaUgale dies by Suicide.— $@M (@SAMTHEBESTEST_) June 15, 2026
ABP reported, she hanged herself with her own Saree. #RIP pic.twitter.com/hgY0s4PIlj