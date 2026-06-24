संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' के सेट पर हुई मौत, AICWA ने की FIR और 1 करोड़ मुआवजे की मांगा
मुंबई में संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग चल रही थी, तभी एक सेट गिरने से बढ़ई चंद्रधारी सिंह यादव की मौत हो गई।
इस हादसे के बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने संजय और प्रोडक्शन टीम के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
साथ ही, एसोसिएशन ने चंद्रधारी के परिवार के लिए एक करोड़ रुपये मुआवजे की भी मांग की है।
AICWA ने की मुख्यमंत्री से इस मामले में जांच करने की गुजारिश
AICWA ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें इस पूरे मामले की जांच करवाने की अपील की गई है।
एसोसिएशन ने अपने पत्र में संजय के पिछले प्रोजेक्ट्स जैसे देवदास और पद्मावत के सेट पर हुई सुरक्षा चूकों का भी जिक्र किया है।
उनकी मांग है कि जब तक सेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाते, तब तक फिल्म की शूटिंग रोक दी जाए।
एसोसिएशन ने चंद्रधारी की पत्नी और बेटियों को भी आर्थिक सहायता देने की मांग की है। हालांकि, इस मामले में अभी तक संजय की टीम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।