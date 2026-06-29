संजय लीला भंसाली के 'लव एंड वॉर' सेट पर मौत, AICWA ने बताया हत्या; FIR की मांग से मचा हड़कंप

संजय लीला भंसाली के 'लव एंड वॉर' सेट पर मौत, AICWA ने बताया हत्या; FIR की मांग से मचा हड़कंप
संजय लीला भंसाली की नई फिल्म 'लव एंड वॉर' के सेट पर एक दुखद हादसा हुआ है, जिसके बाद अब जवाबदेही की मांग जोर पकड़ रही है।
मुंबई की फिल्म सिटी में काम कर रहे कारपेंटर चंद्रभान सिंह यादव की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई।
इस मामले में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने पुलिस से संजय के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश श्यामल गुप्त ने इस घटना को लापरवाही के कारण हुई 'हत्या' बताया है।
AICWA ने मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ और सुरक्षा सुधारों की मांग की
सुरेश ने बताया कि संजय के सेट पर किसी मजदूर की मौत का यह पहला मामला नहीं है। उन्होंने 'देवदास' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों के दौरान हुई पिछली दुखद घटनाओं का भी जिक्र किया।
सुरेश ने मांग की है कि फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू करने से पहले सख्त सुरक्षा जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रभान के परिवार को मिलने वाले मुआवजे की राशि 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जानी चाहिए, क्योंकि परिवार ने अपना सहारा और मुखिया खो दिया है।
सुरेश ने पूरे फिल्म उद्योग में बड़े सुधारों की भी वकालत की है, ताकि मजदूरों की सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।