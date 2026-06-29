संजय लीला भंसाली के 'लव एंड वॉर' सेट पर मौत, AICWA ने बताया हत्या; FIR की मांग से मचा हड़कंप

AICWA ने मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ और सुरक्षा सुधारों की मांग की

सुरेश ने बताया कि संजय के सेट पर किसी मजदूर की मौत का यह पहला मामला नहीं है। उन्होंने 'देवदास' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों के दौरान हुई पिछली दुखद घटनाओं का भी जिक्र किया।

सुरेश ने मांग की है कि फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू करने से पहले सख्त सुरक्षा जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रभान के परिवार को मिलने वाले मुआवजे की राशि 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जानी चाहिए, क्योंकि परिवार ने अपना सहारा और मुखिया खो दिया है।

सुरेश ने पूरे फिल्म उद्योग में बड़े सुधारों की भी वकालत की है, ताकि मजदूरों की सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।