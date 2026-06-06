शिल्पा शिंदे के कबूलनामे पर भड़का AICWA, निर्माता पर झूठा केस करने के मामले में मुख्यमंत्री से सख्त एक्शन की अपील

AICWA ने अपने बयान में क्या कहा?

AICWA ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे मामलों के कारण सच्चे पीड़ितों को इंसाफ मिलना और उन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है।

AICWA ने अपने बयान में कहा है, "ऐसे मामलों से असली शिकायतों पर संदेह पैदा हो सकता है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न के शिकार हुए सच्चे लोगों की आवाज दबा दी जाती है।"

समूह ने ये भी कहा कि ईमानदारी और इंसाफ बेहद जरूरी है ताकि बेगुनाह और असली पीड़ित, दोनों को सुरक्षा मिल सके।