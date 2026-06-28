सत्येंद्र सोनी विवाद: AICWA ने मोहन यादव से लगाई गुहार

अभिनेता सत्येंद्र सोनी के समर्थन में उतरा फिल्म संगठन AICWA, मुख्यमंत्री मोहन यादव से लगाई गुहार

लेखन नेहा शर्मा 08:18 pm Jun 28, 202608:18 pm

क्या है खबर?

'लापता लेडीज' में काम कर चुके अभिनेता सत्येंद्र सोनी को जान से मारने की धमकी मिलने और उनके साथ बदसलूकी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) इस मामले में पूरी तरह अभिनेता के समर्थन में उतर आया है। एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्थानीय पुलिस को पत्र लिखकर फिल्म 'पेड़ पालकी' के निर्देशक और क्रू मेंबर्स के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की है।