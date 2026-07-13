'रामायण' में AI का बड़ा कमाल, 40 भाषाओं में रिलीज की तैयारी ने बढ़ाई हलचल
भारतीय सिनेमा AI की मदद से डबिंग और अनुवाद को तेज, सस्ता और ज्यादा सुलभ बना रहा है। वॉयस सिंथेसिस और स्मार्ट लिप-सिंक जैसे नए टूल की बदौलत, आने वाली 'रामायण' जैसी फिल्में एक साथ 40 से ज्यादा भाषाओं में लॉन्च हो सकती हैं।
इससे उन दर्शकों तक भी पहुंच बनेगी जिन तक पहले भाषा की वजह से फिल्मों की पहुंच नहीं थी।
AAO NXT के कौशिश दास बताते हैं कि AI भारतीय सिनेमा के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है, जिससे फिल्में छोटे-छोटे भाषा बाजारों में भी अपने चाहने वालों से आसानी से जुड़ पा रही हैं।
आवाज के राइट्स और भाषा की कमी पर वरुण माथुर की चेतावनी
लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। फिल्म स्टूडियो कनेक्ट मीडिया के संस्थापक वरुण माथुर बताते हैं कि कलाकारों की आवाज को कानूनी सुरक्षा मिलनी जरूरी है, ताकि उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल न हो।
साथ ही, उनका यह भी कहना है कि कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में AI को ठीक से काम करने के लिए अभी पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है।
वरुण का मानना है कि नई तकनीक को अपनाना तो चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारी फिल्मों का मूल सार नहीं खोना चाहिए।
यह एक ऐसा नाजुक संतुलन है, जो भारतीय सिनेमा को और ज्यादा समावेशी और दूर-दूर तक पहुंचने वाला बना सकता है।