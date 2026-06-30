'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज से पहले ही कमाए 120 करोड़, आखिर क्या है इसकी सफलता का राज?

'वेलकम टू द जंगल' के गाने के राइट्स इतने करोड़ में बिके

अहमद ने आगे बताया कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसका ज्यादातर खर्च निकल गया था। इसकी वजह यह थी कि फिल्म ने OTT और गाने के राइट्स से ही 120 करोड़ रुपये कमा लिए थे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म बनाने का खर्च 60 करोड़ रुपये था और सितारों की फीस पर 35 करोड़ रुपये थी। अक्षय कुमार ने अपनी सामान्य फीस लेने के बजाय फिल्म के मुनाफे में हिस्सा लेना बेहतर समझा।

रोजाना सेट पर करीब 900 लोगों को संभालना आसान काम नहीं था, साथ ही 50 वैनिटी वैन के लिए पार्किंग का इंतजाम करना भी एक बड़ी चुनौती थी।

इतनी मेहनत और चुनौतियों के बावजूद, फिल्म ने हाल ही में सिनेमाघरों में आने के बाद ही दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।