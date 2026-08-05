'हेरा फेरी 3' की डूबती नैया को बचाएंगे अहमद खान? निर्देशन को लेकर कही ये बात

अहमद ने आगे कहा, "मैंने इन तीनों के साथ काम किया है और मैंने तो अक्षय और सुनील के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी। इन तीनों का तालमेल आज भी वैसा ही है।"

उन्होंने बताया कि जब अक्षय, सुनील और परेश साथ आते हैं, तो नजरें उन्हें उसी किरदार (राजू, श्याम और बाबू राव) में देखने में व्यस्त हो जाती हैं।

खैर, देखना दिलचस्प होगा कि 'हेरा फेरी 3' के निर्देशन की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी।