दिशा-जैकलीन के फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में कम समय दिखने पर अहमद खान का बेबाक जवाब, बोले- जब दिग्गज हों तो...

क्या है फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी?

'वेलकम टू द जंगल' 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन और राजपाल यादव जैसे कई बड़े सितारे शामिल हैं।

यह एक भ्रष्ट बिजनेसमैन की कहानी है, जो फ्लॉप फिल्म बनाकर अपने काले धन को सफेद करने की कोशिश करता है।

हालांकि, जब सारे किरदार एक जंगली जंगल में फंस जाते हैं, तो वहां जबरदस्त हंगामा शुरू हो जाता है।