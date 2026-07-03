दिशा-जैकलीन के फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में कम समय दिखने पर अहमद खान का बेबाक जवाब, बोले- जब दिग्गज हों तो...
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस के स्क्रीन टाइम को लेकर आलोचना हुई, जिसके बाद निर्देशक अहमद खान उनके बचाव में उतरे।
उन्होंने बताया कि जब फिल्म में परेश रावल और जॉनी लीवर जैसे कॉमेडी के दिग्गज कलाकार हों, तो बाकी कलाकारों के लिए स्क्रीन पर ज्यादा दिखने या डायलॉग बोलने का मौका ही कम मिलता है।
अहमद ने सफाई में कही ये बात
अहमद का मानना है कि कलाकार के पास कितने डायलॉग हैं, यह उतना अहम नहीं है, बल्कि उसके दृश्य कितने प्रभावशाली और यादगार हैं, यह ज्यादा मायने रखता है।
उन्होंने बताया कि सभी कलाकारों को शुरुआत से ही पता था कि उनके किरदार इसी तरह गढ़े जाएंगे।
क्या है फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी?
'वेलकम टू द जंगल' 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन और राजपाल यादव जैसे कई बड़े सितारे शामिल हैं।
यह एक भ्रष्ट बिजनेसमैन की कहानी है, जो फ्लॉप फिल्म बनाकर अपने काले धन को सफेद करने की कोशिश करता है।
हालांकि, जब सारे किरदार एक जंगली जंगल में फंस जाते हैं, तो वहां जबरदस्त हंगामा शुरू हो जाता है।