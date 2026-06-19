कृति सैनन की पिछली फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड

'कॉकटेल 2' की रिलीज से पहले, कृति सैनन की सबसे कमाऊ फिल्मों पर डालिए एक नजर

लेखन ज्योति सिंह 08:06 am Jun 19, 202608:06 am

क्या है खबर?

मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस रोमांटिक-कॉमेडी लव ट्रायएंगल में कृति सैनन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर मुख्य किरदारों में हैं। फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है, जो इसी नाम से 2012 में आई पहली किस्त के निर्देशक भी थे। खैर, 'कॉकटेल 2' की रिलीज में समय कम है, लेकिन लोगाें की उम्मीदें ज्यादा। इससे पहले, कृति की पिछली सबसे कमाऊ फिल्मों पर डालिए एक नजर।