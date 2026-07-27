'स्पाइडर-मैन' फ्रैंचाइजी को मिली है शानदार रेटिंग

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' से पहले, इस फ्रैंचाइजी के जादुई सफर पर डालें एक नजर

लेखन ज्योति सिंह 06:25 pm Jul 27, 202606:25 pm

क्या है खबर?

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' अपनी रिलीज के करीब है। ये भारत के सिनेमाघरों में 30 जुलाई को दस्तक देगी, जिसके जरिए टॉम हॉलैंड अपने किरदार 'पीटर पार्कर' उर्फ स्पाइडर-मैन बनकर वापसी कर रहे हैं। डेस्टिन डेनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित इसमें अभिनेता के साथ मुख्य किरदार में जेंडाया शामिल हैं। इस नए अध्याय के आने से पहले, आइए इस फ्रैंचाइजी की कुछ बेहतरीन फिल्मों और उनकी IMDb रेटिंग पर एक नजर डालते हैं।