अहान शेट्टी की फिल्म 'सनकी' को नाडियाडवाला ने ऐसे दिया नाम, दोस्ती का खास तोहफा

नाडियाडवाला का ये कदम करीबी रिश्तों की तरफ इशारा करता है

'सनकी' नाम पहले किसी और फिल्म के लिए तय किया गया था, जो शायद कभी बन ही नहीं पाई। जब अहान शेट्टी को अपनी नई फिल्म के लिए यह नाम चाहिए था तो साजिद नाडियाडवाला ने बिना किसी देरी के इसे उन्हें दे दिया। यह बात साफ दिखाती है कि शेट्टी और नाडियाडवाला परिवारों के बीच कितनी गहरी दोस्ती और अपनापन है। अभी हाल ही में अहान शेट्टी ने 'बॉर्डर 2' में एक नौसैनिक अधिकारी का किरदार निभाया था। यह फिल्म हमारे सैनिकों को समर्पित थी, जिसमें सनी देओल और वरुण धवन जैसे सितारों ने भी देशभक्ति का संदेश पर्दे पर दिया था।