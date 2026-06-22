पर्दे के सुपरस्टार से राजनीतिक चेहरे तक, विजय ने 60 साल बाद बदली तमिलनाडु की तकदीर

जानें विजय के जीवन की अहम चीजें

विजय ने 1984 में बाल कलाकार के तौर पर अभिनय शुरू किया था। वे 'घिल्ली' और 'थुप्पाक्की' जैसी हिट फिल्मों से बहुत मशहूर हुए।

साल 2009 में उन्होंने अपने फैन क्लबों को एक कल्याणकारी समूह में बदल दिया था। फिर फरवरी, 2024 में उन्होंने 'तमिलगा वेट्री कझगम' लॉन्च कर के औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा।

उनकी इस यात्रा की तुलना अक्सर एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता जैसे दिग्गजों से की जाती है। यह दिखाता है कि कैसे फिल्मी सितारे भी असली नेता बनकर पूरे भारत के युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं।