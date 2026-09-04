ऑस्ट्रेलिया की म्यूजिक इंडस्ट्री ने AI म्यूजिक को क्यों किया बैन?

ARIA ने यह भी साफ किया कि जिन गानों में AI का इस्तेमाल हुआ है, अगर उन्हें मुख्य रूप से इंसान ने बनाया है और वह पूरी तरह से मशीन का काम नहीं है, तो वे अब भी स्वीकार्य होंगे।

CEO एनाबेल हर्ड ने सीधे शब्दों में कहा कि वे संगीत में नई तकनीक को अपनाते हुए चीजों को निष्पक्ष (फेयर) और ईमानदार (ऑनेस्ट) रखना चाहते हैं।

इसी बीच, पूरी दुनिया में संगीत उद्योग भी इस बात से जूझ रहा है कि AI जिस तरह से सब कुछ बदल रहा है, उसमें कॉपीराइट (कॉपीराइट) के मुद्दों को कैसे संभाला जाए।