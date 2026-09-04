ऑस्ट्रेलिया की म्यूजिक इंडस्ट्री ने AI म्यूजिक को क्यों किया बैन?
ऑस्ट्रेलिया के संगीत चार्ट्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ARIA ने कहा है कि अब पूरी तरह से AI से तैयार गाने चार्ट में जगह नहीं बना पाएंगे।
यह फैसला डीजे जोश फवाज (डीजे जोश फवाज) के मैडोना (मैडोना) के गाने 'लाइक अ प्रेयर' (लाइक अ प्रेयर) के एक वायरल AI रीमिक्स के बाद आया है।
यह रीमिक्स दूसरे नंबर पर पहुंच गया था, लेकिन बाद में सुनने वालों को पता चला कि इसमें AI का इस्तेमाल साफ-साफ नहीं बताया गया था। इस खुलासे के बाद संगीत में पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) को लेकर खूब चर्चा हुई।
एनाबेल ने AI गानों का किया समर्थन
ARIA ने यह भी साफ किया कि जिन गानों में AI का इस्तेमाल हुआ है, अगर उन्हें मुख्य रूप से इंसान ने बनाया है और वह पूरी तरह से मशीन का काम नहीं है, तो वे अब भी स्वीकार्य होंगे।
CEO एनाबेल हर्ड ने सीधे शब्दों में कहा कि वे संगीत में नई तकनीक को अपनाते हुए चीजों को निष्पक्ष (फेयर) और ईमानदार (ऑनेस्ट) रखना चाहते हैं।
इसी बीच, पूरी दुनिया में संगीत उद्योग भी इस बात से जूझ रहा है कि AI जिस तरह से सब कुछ बदल रहा है, उसमें कॉपीराइट (कॉपीराइट) के मुद्दों को कैसे संभाला जाए।