'हनुमान अंश' की बंपर सफलता के बाद भक्ति फिल्मों का दौर फिर लौटा आ रहीं ये 2 नई बड़ी फिल्में
फिल्म 'हनुमान अंश' की जबरदस्त कामयाबी के बाद बॉलीवुड में एक बार फिर भक्ति फिल्मों का दौर लौट आया है। अब ऐसी ही 2 नई फिल्में पाइपलाइन में हैं।
इनमें पहली है 'हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा', जो श्री खाटू श्याम जी से प्रेरित है और 2027 में आएगी। दूसरी फिल्म है 'तेरा साई', जिसमें संजय मिश्रा साईं बाबा का किरदार निभाएंगे। यह फिल्म 5 फरवरी, 2027 को रिलीज होगी।
'तेरा साई' कई भाषाओं में हुई शूट हुई
फिल्म 'हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा' राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ी आस्था और भक्ति को दिखाएगी। वहीं, 'तेरा साई' एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है, जिसमें संजय मिश्रा के साथ सयाजी शिंदे और अविका गोर भी नजर आएंगे।
इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसे पूरे भारत में सिनेपोलिस इंडिया के जरिए रिलीज किया जाएगा। सिनेपोलिस इंडिया ने 'हनुमान अंश' से भी हाथ मिलाया था।
यह ट्रेंड दिखाता है कि बॉलीवुड अब अध्यात्म से जुड़ी कहानियों पर बड़ा दांव लगा रहा है।