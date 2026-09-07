'हनुमान अंश' की बंपर सफलता के बाद भक्ति फिल्मों का दौर फिर लौटा आ रहीं ये 2 नई बड़ी फिल्में

फिल्म 'हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा' राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ी आस्था और भक्ति को दिखाएगी। वहीं, 'तेरा साई' एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है, जिसमें संजय मिश्रा के साथ सयाजी शिंदे और अविका गोर भी नजर आएंगे।

इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसे पूरे भारत में सिनेपोलिस इंडिया के जरिए रिलीज किया जाएगा। सिनेपोलिस इंडिया ने 'हनुमान अंश' से भी हाथ मिलाया था।

यह ट्रेंड दिखाता है कि बॉलीवुड अब अध्यात्म से जुड़ी कहानियों पर बड़ा दांव लगा रहा है।