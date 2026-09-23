अशोक सेल्वन की 'अनबिल अवन' की रिलीज टली, जानिए अब कब रिलीज होगी फिल्म?

ट्रेलर दिखाता है कि अशोक और प्रीति पैसों की तंगी से जूझ रहे होते हैं। वे एक पहाड़ी जगह पर रहने चले जाते हैं, लेकिन वहां कुछ संदिग्ध लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं।

फिल्म में आपको भरपूर सस्पेंस, राजनीतिक दांव-पेंच और धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा। इस फिल्म से जुड़े मुख्य लोगों में निर्देशक और सह-लेखक आर. कार्तिकेयन हैं।

सह-लेखक के तौर पर विग्नेश राजा और खुद अशोक भी इसमें शामिल हैं। संगीत गोविंद वसंता ने दिया है, और पीटर हेन ने एक्शन कोरियोग्राफी संभाली है।

इन सभी का लक्ष्य है कि इस अक्टूबर में दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक यादगार अनुभव मिल सके।