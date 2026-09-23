अशोक सेल्वन की 'अनबिल अवन' की रिलीज टली, जानिए अब कब रिलीज होगी फिल्म?
अशोक सेल्वन और प्रीति मुखुंदन अभिनीत नई फिल्म 'अनबिल अवन' की रिलीज अब 2 अक्टूबर, 2026 को होगी।
दरअसल, फिल्म के ट्रेलर को खूब सराहा गया, जिसके बाद निर्माताओं ने इसकी रिलीज टालने का फैसला किया।
वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे सिनेमाघरों में देख सकें। पहले यह फिल्म 25 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।
'अनबिल अवन' के ट्रेलर में दिखी संघर्ष की कहानी
ट्रेलर दिखाता है कि अशोक और प्रीति पैसों की तंगी से जूझ रहे होते हैं। वे एक पहाड़ी जगह पर रहने चले जाते हैं, लेकिन वहां कुछ संदिग्ध लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं।
फिल्म में आपको भरपूर सस्पेंस, राजनीतिक दांव-पेंच और धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा। इस फिल्म से जुड़े मुख्य लोगों में निर्देशक और सह-लेखक आर. कार्तिकेयन हैं।
सह-लेखक के तौर पर विग्नेश राजा और खुद अशोक भी इसमें शामिल हैं। संगीत गोविंद वसंता ने दिया है, और पीटर हेन ने एक्शन कोरियोग्राफी संभाली है।
इन सभी का लक्ष्य है कि इस अक्टूबर में दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक यादगार अनुभव मिल सके।