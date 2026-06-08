38 करोड़ के आलीशान बंगले में रहते हैं राम चरण, जानें क्या है खास?
मनोरंजन
फिल्म 'पेड्डी' की सफलता के बाद, राम चरण के हैदराबाद वाले घर की तस्वीरें एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। इस आलीशान बंगले की कीमत 38 करोड़ रुपय है।
पहले जो झलकियां सामने आई थीं, उनसे पता चलता है कि उनका घर कितना खूबसूरत और निजी है।
राम के घर में है आधुनिक और नया का मेल
यह हवेली नए अंदाज को पारंपरिक खूबसूरती के साथ मिलाती है। इसमें वन्यजीवों से प्रेरित कला और तस्वीरों के लिए एक खास जगह है, जो राम के जानवरों के प्रति प्रेम को बखूबी दर्शाती है।
घर में गर्म और आरामदायक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही, परिवार की पूजा के लिए एक शांत पूजा घर और कसरत के लिए एक निजी जिम भी बनाई गई है।
उनकी रसोई भी सफेद डिजाइन के चलते अलग दिखती है। यह डिजाइन चीजों को खूबसूरती के साथ-साथ सादगी भी देती है, जो राम के सलीकेदार और बेहतरीन स्वाद को दर्शाती है।