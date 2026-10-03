इमरान हाशमी ने खरीदी नई लग्जरी कार, मर्सिडीज G63 AMG से चमका गैराज

अब ये नई कार इमरान की पुरानी लग्जरी कारों रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और लेम्बोर्गिनी हुराकान के साथ उनके गैराज की शोभा बढ़ाएगी।

काम के मोर्च पर बात करें तो इमरान की पिछली रिलीज फिल्म ‘आवारापन 2’ थी, जो साल 2007 में आई उनकी चर्चित फिल्म ‘आवारापन’ का सीक्वल है। ‘आवारापन 2’ को लेकर इमरान के फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। ‘आवारापन 2’ के बाद अब दर्शक इमरान की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

