टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी के बाद एक्शन में पुलिस, 2 बॉलीवुड अभिनेताओं को मिली Y-प्लस सुरक्षा
मुंबई में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी के बाद 2 बॉलीवुड अभिनेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने उन्हें Y-प्लस सुरक्षा दी है। ये घटना 18 अक्टूबर को जुहू में हुई थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। पुलिस को शक है कि गोलीबारी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन दोनों अभिनेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।
टाइगर श्रॉफ को मिली धमकी के बाद बढ़ाई गई सितारों की सुरक्षा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 कथित सदस्यों ने विदेश से ऑडियो मैसेज भेजकर टाइगर श्रॉफ को उनके पेशेवर रिश्तों को लेकर धमकी दी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। पुलिस ने अब फिल्मी सितारों के घरों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा बढ़ा दी है। वहां वर्दी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। सितारों के पहुंचने से पहले कार्यक्रम स्थल की जांच की जा रही है। साथ ही उनके आने-जाने के रास्तों पर पड़ने वाले पुलिस थानों को भी इसकी जानकारी दी जा रही है।