टाइगर श्रॉफ की कार पर हमले के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर पर की गई कड़ी सुरक्षा
मनोरंजन
मुंबई में हाल ही में टाइगर श्रॉफ की कार पर हमला किया गया। अच्छी बात यह रही कि टाइगर श्रॉफ को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर और पास खड़े एक राहगीर को नुकसान पहुंचा।
इस घटना के बाद बरेली में दिशा पटानी के परिवार के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती।
खास तौर पर इसलिए क्योंकि पिछले साल भी उनके घर पर इसी तरह के हमले हुए थे।
दिशा के घर के बाहर बढ़ी पुलिस
दिशा के परिवार के घर के बाहर अब चौबीसों घंटे का पहरा है और सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि उनकी सुरक्षा पुख्ता रहे।
पुलिस ने यह कदम पिछले साल हुए उन हमलों के बाद उठाया है, जिनके चलते बड़े गिरोहों की जांच शुरू हुई थी। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है और परिवार की सुरक्षा के लिए अलर्ट है।