टाइगर श्रॉफ की कार पर हमले के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर पर की गई कड़ी सुरक्षा

मुंबई में हाल ही में टाइगर श्रॉफ की कार पर हमला किया गया। अच्छी बात यह रही कि टाइगर श्रॉफ को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर और पास खड़े एक राहगीर को नुकसान पहुंचा।

इस घटना के बाद बरेली में दिशा पटानी के परिवार के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती।

खास तौर पर इसलिए क्योंकि पिछले साल भी उनके घर पर इसी तरह के हमले हुए थे।