'कॉफी विद करण 9' में सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी का धमाका, बेबी बंप दिखाती नजर आईं अभिनेत्री
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपने दूसरे बच्चे के आने की खबर देने के बाद 'कॉफी विद करण 9' के मंच पर जलवा बिखेरने आ रहे हैं।
इस कपल ने अपनी शानदार शादी से जुड़े खूबसूरत किस्से साझा किए, शाहिद कपूर से जुड़े एक मजेदार पल पर खूब हंसे और सिद्धार्थ ने बेडरूम में काम न करने को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक भी किया।
उनकी सहज केमिस्ट्री ने इस एपिसोड को बहुत मजेदार बना दिया।
सिद्धार्थ-कियारा ने माता-पिता बनने पर की बात
सिद्धार्थ और कियारा ने माता-पिता के रूप में अपनी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बताया। उन्होंने दूसरे बच्चे के स्वागत को लेकर अपनी खुशी और घबराहट को सामने रखा।
कियारा ने अब तक एक मां के तौर पर अपने अनुभवों को ईमानदारी से साझा किया, वहीं सिद्धार्थ ने पिता बनने को लेकर अपने विचार रखे।
इस एपिसोड में फैंस को उनके पारिवारिक जीवन और भविष्य की योजनाओं की एक सच्ची झलक देखने को मिली।
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