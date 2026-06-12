'विडोज बे' की रूथ का राज खुला, फिनाले में भूचाल; दूसरे सीजन का भी हुआ ऐलान मनोरंजन Jun 12, 2026

एप्पल टीवी पर 'विडोज बे' का सीजन फिनाले 17 जून को आ रहा है और इस बार कहानी काफी गरमा गई है।

पिछले एपिसोड में एक बड़ा खुलासा हुआ था। पता चला है कि मेयर टॉम की सहायक रूथ असल में इस शहर के संस्थापक की आखिरी वंशज है और शहर पर छाए डरावने श्राप की वजह भी वही है।

एपिसोड तब खत्म हुआ जब टॉम टाउन हॉल से बाहर निकला। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद वह रूथ के घर की तरफ ही जा रहा है। ऐसे में दर्शक यह जानने के लिए बेताब हैं कि आगे क्या होने वाला है।