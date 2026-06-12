'विडोज बे' की रूथ का राज खुला, फिनाले में भूचाल; दूसरे सीजन का भी हुआ ऐलान
एप्पल टीवी पर 'विडोज बे' का सीजन फिनाले 17 जून को आ रहा है और इस बार कहानी काफी गरमा गई है।
पिछले एपिसोड में एक बड़ा खुलासा हुआ था। पता चला है कि मेयर टॉम की सहायक रूथ असल में इस शहर के संस्थापक की आखिरी वंशज है और शहर पर छाए डरावने श्राप की वजह भी वही है।
एपिसोड तब खत्म हुआ जब टॉम टाउन हॉल से बाहर निकला। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद वह रूथ के घर की तरफ ही जा रहा है। ऐसे में दर्शक यह जानने के लिए बेताब हैं कि आगे क्या होने वाला है।
'विडोज बे' के दूसरे सीजन को मिली हरी झंडी
शो की क्रिएटर केटी डिपोल्ड बताती हैं कि वह हॉरर और कॉमेडी का मेल इसलिए करती हैं, क्योंकि उनकी नजर में जिंदगी एक बुरा सपना है और इसमें जिंदगी की बेतुकी हकीकत भी शामिल है।
वहीं, अभिनेता मैथ्यू राइस ने कहा कि यह आने वाला एपिसोड उनके करियर के सबसे इंटेंस ड्रामों में से एक है।
एक और अच्छी खबर यह है कि 'विडोज बे' को दूसरे सीजन के लिए भी हरी झंडी मिल गई है, यानी छोटे शहर के कई और रहस्य दर्शकों को देखने को मिलेंगे।