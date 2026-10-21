उत्तराखंड विवाद के बीच दलेर मेहंदी के समर्थन में उतरे सुदेश बेरी, जानिए क्या बोले?

सुदेश ने लोगों से गुजारिश की कि वे कलाकारों का भी उतना ही सम्मान करें, जितना वे सैनिकों या वैज्ञानिकों का करते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को ऑनलाइन सब के सामने लाने के बजाय निजी तौर पर सुलझाना बेहतर होता है। उन्होंने दलेर के संगीत जगत में दिए गए शानदार योगदान की भी तारीफ की।

सुदेश ने सभी को याद दिलाया कि किसी भी बात पर बिना सोचे-समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, "दलेर जी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को दी है।" साथ ही उन्होंने जोड़ा, "ऐसा नहीं होना चाहिए।"