उत्तराखंड विवाद के बीच दलेर मेहंदी के समर्थन में उतरे सुदेश बेरी, जानिए क्या बोले?
अभिनेता सुदेश बेरी गायक दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए हैं। दलेर को उत्तराखंड में हुए अपने हालिया कार्यक्रम को लेकर काफी विरोध झेलना पड़ रहा है।
सुदेश ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने बताया कि वे दलेर को 30 साल से भी ज्यादा समय से जानते हैं और उन पर लगे आरोपों पर उन्हें यकीन नहीं होता।
सुदेश ने यह भी कहा कि कलाकारों को इस तरह से खुलेआम शर्मिंदा नहीं करना चाहिए।
सुदेश ने की सम्मान देने और निजी तौर पर मामले सुलझाने की अपील
सुदेश ने लोगों से गुजारिश की कि वे कलाकारों का भी उतना ही सम्मान करें, जितना वे सैनिकों या वैज्ञानिकों का करते हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को ऑनलाइन सब के सामने लाने के बजाय निजी तौर पर सुलझाना बेहतर होता है। उन्होंने दलेर के संगीत जगत में दिए गए शानदार योगदान की भी तारीफ की।
सुदेश ने सभी को याद दिलाया कि किसी भी बात पर बिना सोचे-समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, "दलेर जी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को दी है।" साथ ही उन्होंने जोड़ा, "ऐसा नहीं होना चाहिए।"