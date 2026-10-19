परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड पर भड़के दिलजीत दोसांझ, लगाई न्याय की पुकार

झोटा की हत्या के बाद से जगह-जगह विरोध प्रदर्शन जारी हैं। एक जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है।

इस आंदोलन से अभिनेत्री नीरू बाजवा और गायक बब्बू मान जैसे कई जाने-माने लोग भी जुड़े हैं, जिससे पंजाब में नशे के अवैध कारोबार को लेकर बढ़ती चिंता सामने आ रही है।

इसी बीच, हत्याकांड के आरोपी शूटर अश्विनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, कई लोग अब भी यह सवाल उठा रहे हैं कि राज्य में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट्स कितने सुरक्षित हैं।