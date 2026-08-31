अभिनेत्री मानसी पारेख नेपाल बाढ़ के बाद सुरक्षित घर लौटीं, 77 तीर्थयात्री अब भी लापता

तिब्बत में हुए भूस्खलन के कारण मानसी के समूह को बस में घंटों फंसे रहना पड़ा। इसके बाद नेपाल सीमा पर हुए एक और भूस्खलन के मलबे पर से चलकर निकलना पड़ा।

वहां से फिर काठमांडू तक 4 घंटे की मुश्किल भरी बस यात्रा करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर अपने पति और बेटी से मानसी की भावुक मुलाकात का वीडियो ऑनलाइन खूब वायरल हुआ।

उन्होंने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ईशा फाउंडेशन के कम से कम 77 तीर्थयात्रियों के लिए चिंता भी जताई।

ये लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल अभी भी बाढ़ से उबरने की कोशिश कर रहा है।