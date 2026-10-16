रणबीर कपूर की 'रामायण' में अपनी आवाज देंगे जीवी प्रकाश, एआर रहमान ने दिया बड़ा मौका

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' दो भागों में बनाई जा रही है। फिल्म में रहमान और हंस जिमर संगीत दे रहे हैं। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। सनी देओल और लारा दत्ता भी अहम किरदार निभाएंगे। फिल्म में अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले संघर्ष को दिखाया जाएगा। इसका पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है।